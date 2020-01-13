Стало известно о росте тарифов на мобильную связь

Мобильные операторы "Мегафон" и "Вымпелком" собираются повысить архивные тарифы на этой неделе. Соответствующие уведомления компании разослали своим клиентам, передает РИА Новости.
В пресс-службе "Мегафона" сообщили, что причиной увеличения стоимости стал рост потребления услуг абонентами. В то же время представители компании подчеркнули, что нововведение коснется только небольшого числа клиентов.
В "Вымпелкоме" рассказали, что пошли на такие меры из-за расходов на исполнение требований законодательства. В частности, рост тарифов связан с интенсивным развитием инфраструктуры, передает НСН.
Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин заявил, что в ближайшем будущем стоимость мобильной связи увеличится почти в два раза. "Средний тариф будет около 1000 рублей в месяц, сейчас где-то 500 рублей", – приводит слова эксперта URA.ru.
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