О Татьяне Навке сделали неожиданное признание на людях

Неожиданной новостью со своими подписчиками в Telegram поделилась Симоньян. "Пока наши парни яростно болели за Хабиба, мы с Навкой обсуждали преимущества рецептов борща", – приводит слова журналистки Ura.ru.
Маргарита Симоньян добавила, что Татьяна Навка отстаивала свой украинский, а она – кубанский рецепт приготовления блюда. Дело чуть не закончилось потасовкой. Тоже чуть не подрались", – написала редактор, прикрепив к посту смайлик. Продублировала журналистка эту информацию и на своей странице в Instagram.
На пост Симоньян отреагировала Татьяна Навка. "И почти сошлись на том, что у нас очень похожие рецепты", – отметила спортсменка.
Напомним, ранее спортсменка вызвала раздражение общественности своим постом в Instagram, а именно – слишком "заумной" подписью к фото. На снимке Татьяна Навка запечатлена на фоне живописного пейзажа в простом, но стильном образе. Фигуристка сопроводила кадр рассуждениями о роли женщины в современном мире.
Как писали "Дни.ру", Татьяна Навка отметила, что дамам в современном мире к многозадачности не привыкать, "но филигранное маневрирование между необходимой твердостью, женской мягкостью и борьбой со стереотипами не всегда просто!". Кроме того, спортсменка добавила, что сейчас у представительниц прекрасного пола есть возможность самовыражаться практически во всех сферах жизни. Публикация вызвала раздражение фолловеров и шквал негативных комментариев.
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