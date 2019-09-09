О Татьяне Навке сделали неожиданное признание на людях

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова поспорила с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Татьяна Навка едва не повздорила с журналисткой из-за рецепта борща.

Неожиданной новостью со своими подписчиками в Telegram поделилась Симоньян. "Пока наши парни яростно болели за Хабиба, мы с Навкой обсуждали преимущества рецептов борща", – приводит слова журналистки Ura.ru.

Маргарита Симоньян добавила, что Татьяна Навка отстаивала свой украинский, а она – кубанский рецепт приготовления блюда. Дело чуть не закончилось потасовкой. Тоже чуть не подрались", – написала редактор, прикрепив к посту смайлик. Продублировала журналистка эту информацию и на своей странице в Instagram.

На пост Симоньян отреагировала Татьяна Навка. "И почти сошлись на том, что у нас очень похожие рецепты", – отметила спортсменка.

Напомним, ранее спортсменка вызвала раздражение общественности своим постом в Instagram, а именно – слишком "заумной" подписью к фото. На снимке Татьяна Навка запечатлена на фоне живописного пейзажа в простом, но стильном образе. Фигуристка сопроводила кадр рассуждениями о роли женщины в современном мире.

Как писали "Дни.ру", Татьяна Навка отметила, что дамам в современном мире к многозадачности не привыкать, "но филигранное маневрирование между необходимой твердостью, женской мягкостью и борьбой со стереотипами не всегда просто!". Кроме того, спортсменка добавила, что сейчас у представительниц прекрасного пола есть возможность самовыражаться практически во всех сферах жизни. Публикация вызвала раздражение фолловеров и шквал негативных комментариев.