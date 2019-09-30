Защита обжаловала приговор Константину Пономареву

Защита подала полную жалобу на приговор Константину Пономареву, который известен своим давним конфликтом со шведским концерном ИКЕА. Ранее его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Законность этого приговора проверит Мособлсуд 8 октября.

В жалобе адвокатов Константина Пономарева упоминается также второй фигурант дела, адвокат Максим Загорский. Ему суд назначил наказание в видел лишения свободы на семь лет и восемь месяцев, запретив также заниматься юридической деятельностью на срок в три года.

Защита настаивает, что в ходе следствия и слушаний были допущены многочисленные нарушения. В частности, утверждается, что в кабинете адвокатов Пономарева проводились незаконные обыски.

Суд установил, что Пономарев и Загорский создали организованную группу с целью получения преюдициальных решений в мировых судах подмосковного Раменского для дальнейшего использования их в других процессах и госорганах. При этом судья почти полностью согласился с мнением прокуратуры – бизнесмену был назначен срок всего на полгода меньше, чем этого просил государственный обвинитель.

Показания свидетелей защиты были заслушаны ровно в том объеме, который относился к уголовному делу, передает портал Infox.ru. В основу приговора, который вынесла судья Журавлева, легли показания юриста Степана Шевченко, представлявшего интересы компании ИКЕА.

Сами подсудимые, а также их адвокаты, считают, что дело было раздуто как по размеру – его объем составлял 16 томов, так и по времени. 30 судебных заседаний растянулись почти на полгода. При этом во время процесса суд заслушал 16 показаний свидетелей обвинения. Они рассказывали о том, что, по их мнению, бизнесмен с адвокатом ввели их в заблуждение и создавали преюдицию принятых решений во время "контролируемых" процессов в подмосковных мировых судах.

Напомним, Константин Пономарев известен своей многолетней судебной тяжбой с компанией ИКЕА из-за аренды дизельных генераторов для гипермаркетов компании в Санкт-Петербурге. Суд же рассматривал его обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159), уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199) и заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 306).