Кто разваливает дело бизнесмена Пономарева

Президиум Мосгоруда рассмотритновую жалобу адвокатов скандально известного бизнесмена Константина Пономарева. Юристы оспаривают законность проведения обыска в квартире своего подзащитного. Эксперты не исключают того, что судей хотят запутать очередным процессуальным трюком.

Константин Пономарев приобрел известность благодаря своим многочисленным тяжбам с крупными иностранными и российскими компаниями. В июне 2017 года он был арестован, ему инкриминируются сразу несколько статей Уголовного кодекса: покушение на мошенничество в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов, заведомо ложный донос и ложные показания.

Тогда следователи провели серию обысков, в том числе и в квартире самого Пономарева, законность которых и пытаются оспорить адвокаты бизнесмена. Нанятые Пономаревым юристы настаивают, что следственные действия происходили не в жилом помещении, а в офисе адвоката Павла Казареза, который работал в момент обыска за своим столом.

Этот юрист действительно сотрудничает с Пономаревым: он представлял его интересы в спорах с ИКЕА, компанией "Главстрой-СПб" Олега Дерипаски и "Кубаньэнерго". Последняя структура отбилась от юридических атак бизнесмена и даже обратила внимание правоохранительных органов на некую мошенническую схему, которую придумал Пономарев.

В истории его противостояния с энергетиками был зафиксирован случай фиктивного документооборота. Не исключено, что то же самое происходит и сейчас. Сторона Пономарева строит свою жалобу на статье Уголовно-процессуального кодекса "Особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката". Однако факты это не очень подтверждают.

Если верить выписке из домовой книги и данным Росреестра, квартира находилась в частной собственности Пономарева и никаких зарегистрированных обременений, например, аренды, на момент обыска не было. Не было и обозначений, свидетельствующих о нахождении в квартире адвокатской конторы. Управляющая компания получала оплату за жилищно-коммунальные услуги от Пономарева как за обычную квартиру.

Но юристы утверждают, что у них есть краткосрочный, а значит нерегистрируемый договор аренды между обвиняемым и его адвокатом Казарезом, решившим поработать дома у клиента. Такой процессуальный трюк позволяет оспаривать законность проведения обыска, выводов следствия и основания для приговора.

Адвокаты Константина Пономарева не впервые помогают ему вне стен арбитражных судов. К примеру, Максим Загорский, по версии следствия, участвовал в подкупе двух свидетелей, чьи показания затем Пономарев использовал в споре с ИКЕА, пишет портал "Право.ру". К слову сказать, Загорский, как и его подзащитный, сейчас находится в СИЗО под арестом.

Стоит отметить, что часть большой стратегии Пономарева для процессуальных коллизий – смена места жительства. Например, основным аргументом бизнесмена в споре с налоговыми органами было проведение проверки и доначисление НДФЛ и штрафов на сумму более четырех миллиардов рублей не тем территориальным подразделением ФНС, потому что еще до начала проверки Пономарев перерегистрировался из столицы в Московскую область. Правда, паспортистка почему-то отправила соответствующие сведения с опозданием почти на год.