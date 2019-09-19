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Общество

Умер экс-президент Туниса

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Бывший лидер Туниса Зин эль-Абидин бен Али скончался в больнице Саудовской Аравии после длительной болезни. Политику было 83 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное тунисское телевидение.

Напомним, Зин эль-Абидин бен Али занимал пост президента Туниса с 1987 года. В 2011 году его свергли в ходе "жасминовой революции". Политик был вынужден бежать из страны. Последние годы своей жизни бывший лидер провел в Саудовской Аравии.

Автор: 19 сентября 2019, 20:51

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