Умер экс-президент Туниса

Бывший лидер Туниса Зин эль-Абидин бен Али скончался в больнице Саудовской Аравии после длительной болезни. Политику было 83 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное тунисское телевидение.
Напомним, Зин эль-Абидин бен Али занимал пост президента Туниса с 1987 года. В 2011 году его свергли в ходе "жасминовой революции". Политик был вынужден бежать из страны. Последние годы своей жизни бывший лидер провел в Саудовской Аравии.
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