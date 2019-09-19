Таиланд изменит правила въезда для туристов

Туристы больше не будут заполнять бумажные иммиграционные анкеты по приезде в Таиланд. Нововведение вступит в силу в течение двух-трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежное издание Buriram Times.
Власти страны пришли к такому решению после того, как выяснилось, что в Бюро иммиграции нет места для хранения всех форм. Кроме того, упрощение процедуры въезда поможет привлечь больше туристов, уверен замгенсекретаря администрации премьер-министра Кобсак Поотракул.
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