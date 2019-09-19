Эксперты назвали самые популярные интернет-ресурсы у россиян

Эксперты назвали самые популярные интернет-ресурсы в России. В опросе приняли участие 1600 жителей страны из 250 населенных пунктов, сообщает РИА Новости.
Список возглавили социальная сеть "ВКонтакте" и видеохостинг "Ютуб". Этими сайтами пользуются 86% и 80% человек соответственно. За ними следует социальная сеть "Одноклассники", за которую проголосовали 57% респондентов. В рейтинге также оказались сайты "Инстаграм" (52%) и "Фейсбук" (44%).
Любопытно, что россияне продолжают пользоваться платформой "Телеграм", несмотря на блокировку. Этот мессенджер предпочитают 25% опрошенных, передает VSE42.RU.
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