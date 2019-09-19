"Аэрофлот" отреагировал на известие о забастовке стюардесс

Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о забастовке среди бортпроводников. В пресс-службе организации уточнили, что все рейсы отправляются по расписанию с полными кабинными экипажами. Об этом сообщает агентство "Москва".
Ранее ряд СМИ написал о том, что работники авиакомпании, стюардессы и пилоты, массово берут больничные. Как передает Life, сотрудники потребовали увеличить им зарплату. Под угрозой срыва якобы оказались десятки рейсов.
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