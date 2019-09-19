В Минздраве мужчинам разрешили пить по литру пива в день

Эксперты из Министерства здравоохранения назвали безопасную для здоровья дневную дозу алкоголя. Обнародованная информация удивит обывателя.
Женщины могут выпивать каждый день по 200 миллилитров вина, а мужчины – 900 миллилитров пива. Такое количество спиртного гарантирует отсутствие негативных последствий.
При этом в ведомстве уточнили, что речь идет о максимум двух стандартных порциях в день для женщин и о трех стандартных порциях для мужчин. Эксперты отметили, что перерывы нужно делать в любом случае. Рекомендуется минимум два дня в неделю воздерживаться от алкоголя, сообщает телеканал "360".
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