"Никто ничего не успеет сделать": назван сценарий начала ядерной войны

Ситуацию с ядерным противостоянием, которое рискует перерасти в открытую войну, осложняют действия США. Американские военные добиваются размещения в Европе ракет с ядерным зарядом, которые могут достигнуть границ России в течение трех-пяти минут.
"За это время никто ничего не успеет сделать. Любой форс-мажор может реально привести к ядерной войне: мы увидим – что-то летит, и должны отвечать. Так и начинаются войны", – цитирует URA.ru главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.
Кроме того, в тупик зашли переговоры между Россией и США о продлении договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). "Это важнейший договор, который ограничивает гонку ядерных вооружений, вводит понятные и прозрачные процедуры инспекции и контроля, а также поддерживает стратегический баланс в мире". – объяснил Игорь Коротченко.
Напомним, с заявлением о возросшем риске начала ядерной войны выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год", – констатировал он.
Опасность, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, заключается в поведении ряда западных стран. Они отказываются решать важные вопросы и откровенно саботируют конструктивный диалог. При этом шаги таких государств на геополитической арене становятся все более эмоциональными и агрессивными.
Ядерная война, об угрозе которой начали забывать с момента прекращения гонки вооружений между США и СССР, снова стала беспокоить людей по всему миру. Многие считают, что проблема заключается в действиях американских властей, пытающихся навязать свою волю всей планете.
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