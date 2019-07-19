Россия создала "оружие возмездия" для ядерной войны

Новая крылатая ракета "Буревестник" станет настоящим оружием возмездия в ядерной войне. Она настигнет противника в любом случае, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, передает телеканал "360".

По его словам, Россия может применить это оружие после того, как территорию врага настигнут межконтинентальные баллистические ракеты. У "Буревестника" практически неограниченная дальность и непредсказуемая траектория полета. Он может обходить почти любые рубежи, что делает его фактически неуязвимым для систем ПРО и ПВО, пишет URA.ru.

