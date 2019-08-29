Две трети россиян не смогли назвать год начала Второй мировой войны

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что две трети россиян не в курсе, когда началась Вторая мировая война. При этом более половины опрошенных заявили, что она началась в 1941 году, перепутав ее в Великой Отечественной, передает телеканал "360".
Только 32% респондентов назвали верный ответ – 1939 год. Социологи также поинтересовались у россиян, что стало причиной Второй мировой войны. Каждый седьмой (14%) назвал борьбу за ресурсы и сферы мирового влияния.
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