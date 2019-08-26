Москвичам пообещали холод

Последняя неделя лета в Москве будет холодной. Об этом RT заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшие дни температура воздуха существенно опуститься.
В частности, Вильфанд уточнил, что со вторника на среду столбики термометра упадут на пять-семь градусов. Последний теплый день – понедельник, ожидается 20-22 градуса.
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