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Общество

Страдающим аэрофобией людям дали дельный совет

Кадр из мультфильма "Мадагаскар 2"
По статистике, порядка 80% населения страны считают самолеты самым опасным видом транспорта. Специалист рассказал, как справиться с фобией.
прочитано 520 раз

Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов рассказал, как избавиться от страха перед полетом. Он считает, что необходимо просто принять его и как следует изучить конструкцию самолета.

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Психолог отметил, что при наличии фобии многие пытаются избегать полетов или пьют успокоительное для стабилизации состояния. Именно игнорирование проблемы формирует и укрепляет чувство страха, сообщает телеканал "360".

"И тогда человека учат раз за разом сталкиваться с этим страхом", – подчеркнул специалист.

Чернов добавил, что этот метод помогает сформировать толерантность к боязни. Страх никуда не пропадает, но человек осознает, что ничего плохого с ним не случится.

Эксперт отметил, что экспозиционная терапия применяется, когда человека регулярно сталкивают с его фобией. Однако заниматься этим самостоятельно нельзя – исключительно под наблюдением врача.

Автор: 16 августа 2019, 10:43

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