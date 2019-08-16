Страдающим аэрофобией людям дали дельный совет

Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов рассказал, как избавиться от страха перед полетом. Он считает, что необходимо просто принять его и как следует изучить конструкцию самолета.
Психолог отметил, что при наличии фобии многие пытаются избегать полетов или пьют успокоительное для стабилизации состояния. Именно игнорирование проблемы формирует и укрепляет чувство страха, сообщает телеканал "360".
"И тогда человека учат раз за разом сталкиваться с этим страхом", – подчеркнул специалист.
Чернов добавил, что этот метод помогает сформировать толерантность к боязни. Страх никуда не пропадает, но человек осознает, что ничего плохого с ним не случится.
Эксперт отметил, что экспозиционная терапия применяется, когда человека регулярно сталкивают с его фобией. Однако заниматься этим самостоятельно нельзя – исключительно под наблюдением врача.
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