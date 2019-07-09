Бывшая жена Маккартни отсудила баснословную сумму у СМИ

Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни добилась рекордной выплаты по иску о клевете в СМИ. Компания News Group Newspapers Ltd должна будет выплатить компенсацию Хизер Миллер и еще 90 людям, чья репутация пострадала из-за таблоида News Of The World. Точная сумма пока не раскрывается.
Как передает Life.ru, судебный процесс длился десять лет. Бывшая жена Пола Маккартни обвинила журналистов издания News Of The World в том, что они прослушивали ее телефоны и "преследовали в неожиданных местах". Медиакорпорация News Group Newspapers Ltd назвала себя невиновной, однако согласилась выплатить крупную компенсацию.
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