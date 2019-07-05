Жертва "Подмосковного Отелло" прославилась за границей

На днях жертва "Подмосковного Отелло" Маргарита Грачева опубликовала на своей странице "ВКонтакте" серию кадров с профессиональной фотосессии. Снимки настолько впечатляющие, что они просочились не только в отечественные СМИ, но и в зарубежные.

прочитано 191 раз