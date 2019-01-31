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Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом

Фото: vk.com/rosgvard_official
В Челябинске полицейские задержали врача, совершившего жестокое ритуальное убийство. Как утверждают следователи, 36-летний злоумышленник в прошлом проходил лечение в психиатрической клинике. 
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Руководитель следственного отдела по Ленинскому району Челябинска Константин Правосудов сообщил, что Борис Кондрашин устроился на работу в больницу по поддельному диплому. Мужчину задержали в минувшую субботу, 26 января, по подозрению в хранении наркотиков. Злоумышленник был взят под стражу на два месяца. 

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Вскоре следователи выяснили, что в подростковом возрасте мужчина совершил жестокое ритуальное убийство. Борис увлекался черной магией и называл себя "бароном фон Гинцелем". В 16 лет он убил своего сверстника: сначала вколол ему опасный препарат, после чего расчленил тело. Тогда молодого человека отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

"Расчленил труп, распилив позвонки ножовкой. Вынул печень, откусил кусок. Выжав кровь из сердца в серебряный бокал, сотворил заклинание и выпил. Кисть руки и глаза жертвы маньяк вырезал, залил формалином и оставил себе в знак союза с демонами", – приводит Ura.ru цитату из статьи "Челябинской недели", опубликованной в августе 2000 года. 

Известно, что преступник вел страницу в Twitter, где публиковал новости из области здравоохранения и политики. Борис Кондрашин также регистрировался на различных медицинских форумах, где делился мнением с другими врачами.

Автор: Полина Крылова31 января 2019, 21:58

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