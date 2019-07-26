Раскрыта смертельная опасность аспирина

Употребление аспирина может привести к крайне негативным последствиям, если пациенты будут принимать его в качестве профилактики без назначения врача. В некоторых случаях от него лучше вовсе отказаться.
Специалисты Оксфордского университета выяснили, что при частом употреблении аспирина может возникнуть внутреннее кровотечение. Если люди перенесли инсульт или инфаркт, то аспирин рекомендован врачами – но его можно принимать только в комплексе со специальными средствами, сообщает ToDayNews Ufa.
"Ситуация вокруг аспирина достаточно понятна. Аспирин остается препаратом выбора для пациентов с любыми формами ишемической болезни сердца, для тех, кто перенес некоторые формы ишемического инсульта, но принимать его просто так не стоит", – прокомментировал выводы английских ученых врач-кардиолог Антон Родионов.
По словам эксперта, прием аспирина увеличивает вероятность развития желудочно-кишечного кровотечения. и в целом это лекарство намного опаснее, чем было принято считать.
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