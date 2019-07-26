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Общество

Девочка из Тулуна растрогала Путина танцем в Кремле (видео)

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Владимира Путина перебили, а потом отвлекли танцем во время встречи в Кремле. Президент России принимал пострадавших от паводка в Иркутской области. Маленькая девочка из Тулуна устала от взрослых разговоров и решила станцевать.
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Владимир Путин интересовался, как восстанавливаются пострадавшие от паводка города. Президент выслушал приглашенные в Кремль семьи, которые рассказали ему о ситуации в зоне подтопления.

Однако маленькой жительнице Тулуна беседа взрослых быстро наскучила. Девочка несколько раз перебила самого президента, а потом решила станцевать.

Танец малышки вызвал умиление даже у российского лидера. "Станцуем, станцуем", – сказал девочке Владимир Путин. В службе протокола позже отметили, что детям в Кремле не обязательно соблюдать установленные для взрослых правила, передает ТВ Центр.

Автор: 26 июля 2019, 02:31
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