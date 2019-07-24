Мужчина выиграл миллион благодаря собаке

Житель американского города Хендерсон Мойсес Дуарте выиграл в лотерею миллион долларов. По словам мужчины, сорвать джекпот ему помог домашний любимец.
В минувшую субботу, 20 июля, американец отвозил собаку породы ши-тцу к сестре. По пути он зашел в магазин и приобрел там лотерейный билет за 10 долларов. Через несколько дней Мойсес Дуарте узнал о выигрыше.
Мужчина признался, что долго не мог поверить своим глазам. "Я бы и не купил лотерейный билет, если бы не повез пса к сестре", – передает слова американца Lenta.ru.
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