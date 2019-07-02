Российский олигарх арендовал на юбилей "Форт Боярд"

Российский бизнесмен, владеющий активами в металлургической отрасли, снял на свое день рождение площадку знаменитого французского телешоу "Форт Боярд". Об этом сообщает газета Parisien, не называя имени олигарха.
По информации издания, предприниматель отмечал свое 50-летие. В распоряжении гостей магната был не только замок, но и его персонал – около 100 сотрудников. Сумма сделки не разглашается, но известно, что для именинника разработали спектрограмму состязаний.
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