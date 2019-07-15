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Общество

Заседание по делу главреда РИА Новости перенесли

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Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора РИА Новости – Украина Кирилла Вышинского на 19 июля. Слушание начнется в 15 часов.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали в столице Украины в мае прошлого года. Журналиста подозревают в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, уточняет RT. Сам руководитель РИА Новости – Украина уверен, что дело против него было сфабриковано.

Автор: 15 июля 2019, 17:29

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