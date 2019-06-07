Москва нагрелась до 51 градуса

Столбики термометров в пятницу, 7 июня, в Москве преодолели рекордные отметки. Так, температура воздуха днем преодолела отметку в +30, а почва в некоторых местах нагрелась свыше 50 градусов по Цельсию, передает "ТВ Центр".
При этом, по словам синоптиков, в условиях отсутствия облаков казалось, что на улице гораздо жарче. Специалисты пока не подвели итоги дня, но канал отмечает, что нынешняя пятница может быть признана самым знойным днем. Прежний рекорд погода установила в Москве 7 июня 1988 года.
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