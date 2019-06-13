Извержение вулкана: названа причина обрушения на Крымском мосту
О проблеме предупреждали геологи из Южного федерального
университета в Ростовской области, уверяет Медовар. По его словам,
исследователи нашли грязевой вулкан рядом с Крымским мостом.
Его извержения происходят раз в 7-10 лет, заявил Медовар в интервью украинскому изданию "Обозреватель", регулярно публикующему сомнительную информацию про переправу. "Когда в последний раз подобный вулкан "выстрелил" в Азовском море, глиняный массив со дна поднялся на 2 метра выше уреза моря", – заявил ученый.
Он отметил, что эпицентр таких вулканов залегает на глубине в несколько десятков километров. А раз так, конкретизировал Медовар, то прямого отношения к Крымскому мосту они не имеют.
Тем не менее, уверяет гидролог, если вулкан придет в движение, то запросто снесет опору моста. "Там колоссальное давление. Представьте себе, что такое извержение вулкана", – рассказал ученый.
До этого Медовар призывал не запускать железнодорожную часть Крымского моста, уверяя, что движение поездов весом в шесть тысяч тонн приведет к обрушению переправы. Украинцам такие заявления – как бальзам на душу, а россияне уже не первый год посмеиваются над прогнозами ученого.
Первые поезда по Крымскому мосту должны проехать в декабре текущего года. Продажи билетов начнутся в сентябре. Маршруты через Крымский мост свяжут Симферополь, Севастополь и Евпаторию с Москвой и Санкт-Петербургом.
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