Извержение вулкана: названа причина обрушения на Крымском мосту

Украинцы продолжают надеяться на скорое обрушение переправы через Керченский пролив. В этом им помогает российский гидрогеолог Юрий Медовар, который на протяжении нескольких лет без устали вещает о неминуемом разрушении Крымского моста. На сей раз ученый заявил, что безопасности сооружения угрожает грязевой вулкан.



О проблеме предупреждали геологи из Южного федерального университета в Ростовской области, уверяет Медовар. По его словам, исследователи нашли грязевой вулкан рядом с Крымским мостом.



Его извержения происходят раз в 7-10 лет, заявил Медовар в интервью украинскому изданию "Обозреватель", регулярно публикующему сомнительную информацию про переправу. "Когда в последний раз подобный вулкан "выстрелил" в Азовском море, глиняный массив со дна поднялся на 2 метра выше уреза моря", – заявил ученый.

Он отметил, что эпицентр таких вулканов залегает на глубине в несколько десятков километров. А раз так, конкретизировал Медовар, то прямого отношения к Крымскому мосту они не имеют.

Тем не менее, уверяет гидролог, если вулкан придет в движение, то запросто снесет опору моста. "Там колоссальное давление. Представьте себе, что такое извержение вулкана", – рассказал ученый.

До этого Медовар призывал не запускать железнодорожную часть Крымского моста, уверяя, что движение поездов весом в шесть тысяч тонн приведет к обрушению переправы. Украинцам такие заявления – как бальзам на душу, а россияне уже не первый год посмеиваются над прогнозами ученого.

Первые поезда по Крымскому мосту должны проехать в декабре текущего года. Продажи билетов начнутся в сентябре. Маршруты через Крымский мост свяжут Симферополь, Севастополь и Евпаторию с Москвой и Санкт-Петербургом.