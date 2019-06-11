Шестилетний мальчик побил рекорд России по отжиманию

Шестилетний мальчик из Ингушетии установил рекорд по отжиманию. Результат зафиксировали эксперты Книги рекордов России.

Мальчик продемонстрировал невероятную выносливость на стометровой башне "Согласие" в столице Ингушетии. Шестилетний Ибрагим Ильянов установил рекорд не только по количеству отжиманий, но и по скорости выполнения упражнения. За два часа он отжался от пола 3 720 раз, а в общей сложности – 4 445 раз, сообщает ТВ Центр.

Ребенок получил сертификат от экспертов Книги рекордов, а также квартиру в Магасе. Дорогой подарок ему вручил глава спортивного клуба "Чингиз" Магомед-Али Евлоев, передает Life.