Любопытный турист упал в жерло действующего вулкана

На Гавайских островах турист упал в жерло действующего вулкана Килауэа. Как рассказали очевидцы, мужчина перелез через ограждение, чтобы поближе рассмотреть кратер, потерял равновесие и упал.
Спасатели искали путешественника на протяжении девяти часов. Мужчину обнаружили на одном из выступов кратера. Турист получил серьезные травмы и был срочно доставлен в местную больницу. Сейчас врачи описывают его состояние как стабильное, передает Пятый канал.
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