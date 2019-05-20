Стала известна средняя зарплата москвичей

В марте 2019 года средняя зарплата жителя столицы составила 86 тысяч рублей. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.
В прошлом году москвичи в среднем получали 79 тысяч рублей. Таким образом, уровень заработной платы вырос на 9,5%. По словам Дениса Тихонова, эти изменения привели к увеличению поступлений в бюджет города на 9,4%, передает РИА Новости.
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