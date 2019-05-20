Клиенты "Мегафона" пожаловались на глобальный сбой

Абоненты "Мегафона" сообщили, что в работе сети произошел крупный сбой. Большинство жалоб поступили от жителей Ленинградской области.
Один их клиентов компании "Мегафон" рассказал Пятому каналу, что с 18 мая на его телефон перестали приходить входящие. Пользователь также не мог совершать звонки. Техподдержка пообещала решить проблему до 23 мая. При этом сотрудники организации отказались назвать причину сбоя.
Батька доигрался
Поклонники в шоке от случившегося
На днях наследница певца закатила торжество
Женщина не заметила нападения
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Верите ли вы в привороты?
Дочь ушла из дома
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
2 года без секса
Как вам Евровидение 2019?
Боюсь уколов, истерика
Она ушла к моему другу
Боюсь одиночества
Игра престолов!!!
Тарасов передарил машину Бузовой
Во всем виноваты евреи!
Замуж за иностранца
Не родись красивой, а родись счастливой