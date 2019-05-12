Семья Доренко устроила переполох из-за похорон
Конфликт возник между молодой женой журналиста и его дочерьми от первого брака. Вдова настаивает на том, чтобы главного редактора радиостанции "Говорит Москва" кремировали. Наследницы Сергея Доренко выступают против такого решения. Они хотят, чтобы мужчину похоронили в гробу.
Девушки выдвинули неожиданную версию смерти отца. По их мнению, телеведущего могли отравить, и кремация поможет скрыть следы преступления. Супруга журналиста пока никак не прокомментировала это заявление.
Прощание с телеведущим должно было состояться в воскресенье, 12 мая, в 11 часов на Троекуровском кладбище. Однако полиция запретила выдавать тело журналиста вдове, чтобы провести повторную экспертизу, передает "Говорит Москва". Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-химического исследования.
Напомним, что Сергей Доренко скончался 9 мая этого года от разрыва аорты. Журналист почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле в центре Москвы. Прохожие сразу вызвали врачей, однако медикам не удалось спасти его.
С 2014 года Сергей Доренко возглавлял радиостанцию "Говорит Москва". До этого журналист работал главным редактором "Русской службы новостей". Он также был ведущим на канале ОРТ.
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