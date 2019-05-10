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Общество

Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца

Сергей Доренко. Фото: www.globallookpress.com
Дочери погибшего журналиста Сергея Доренко просят помощи у правоохранителей. Они уверены, что супруга их покойного отца не спроста настаивает на кремации. 
прочитано 936 раз

Дочери Сергея Доренко Ксения и Екатерина обратились в полицию с просьбой запретить его вдове Юлии кремировать тело журналиста. Девушки настаивают, что таким образом их мачеха пытается скрыть следы преступления – дочери предполагают, что их отец мог быть отравлен, передает Telegram-канал Baza. 

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Теперь Ксения и Екатерина намерены добиться, чтобы силовики проверили их версию. По информации канала, скандал начался в похоронном зале Троекуровского кладбища. Разговор между Юлией и дочерьми погибшего сразу пошел на повышенных тонах и едва не перерос в потасовку – женщин пришлось разнимать сотрудники зала. После этого Ксения и Екатерина позвонили в полицию.

Между тем, ранее сообщалось, что причиной смерти главреда "Говорит Москва" стал разрыв сердца. Как заявил кардиохирург Алексей Уткин, у врачей практически не было шансов спасти Доренко 9 мая. Если бы он обратился за помощью к специалистам ранее, то, возможно, заболевание удалось бы вылечить.

"За час-два до разрыва возникают интенсивные симптомы: боль за грудиной, в спине между лопаток, повышается артериальное давление, но, даже если бы Доренко пошел в больницу утром, то шансы выжить у него были невелики. При расслоении аорты очень высокий процент смертности", – заявил специалист. 

Сергей Доренко погиб, упав с мотоцикла в центре Москвы 9 мая. Прощание с журналистом состоится 12 мая. 

10 мая 2019, 17:34

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