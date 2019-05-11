На Украине поплевались в мертвого Доренко
На Украине поглумились над погибшим в Москве журналистом Сергеем Доренко. Причем сделал это его коллега - журналист и публицист Виталий Портников.
В своем Telegram-канале он написал, что деятельность главреда "Говорит Москва" нельзя назвать ничем иным, кроме как "изнасилованием и нравственной катастрофой". Именно этим Доренко и "выкопал себе яму", считает Портников.
Причем украинский журналист ранее хорошо был знаком с Сергеем. Портников заметил, что до момента, когда Доренко начал свою деятельность в программе "Время", он еще был профессионалом.
"И никаким журналистом после этого Сергей уже не был, просто не мог быть", – заключил Виталий. Тех же, кто почтил память главного редактора, он назвал "приспособленцами". По убеждению Портникова, такие люди состоялись в своей профессии именно благодаря "выбору Сергея".
"Но когда о Доренко как о журналисте говорят люди, старающиеся даже сейчас придерживаться стандартов профессии, я начинаю понимать всю глубину нравственной пропасти, в которой оказалась журналистика постсоветского пространства", – подытожил журналист.
Ранее сообщалось, что причиной смерти главреда "Говорит Москва" стал разрыв сердца. Как заявил кардиохирург Алексей Уткин, у врачей практически не было шансов спасти Доренко 9 мая. Сергей Доренко погиб, упав с мотоцикла в центре Москвы. Прощание с журналистом состоится 12 мая.
Пианистка впала в глубокую скорбь
В Сети обсуждают внешность певицы
Шоумен возмутился в соцсети
Экс-супруга репера Гуфа слегла с нервным срывом
Популярные темы форума
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Дети не хотят идти в школу
Беременна от женатого
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
у моего мужа двое детей от другой женщины
Мне 19 ему 40.
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Мужа приворожили
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
Секс
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
Алсу опозорилась
как простить измену мужа
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Почему все мужики козлы?
Не переношу жару
Мой сын стал много пить
Она хочет замуж, а я не готов.
Не хочу идти в школу.
почему всё так сложно?
Девушка мне не делает минет.
Хочу густые брови.
Зачем нужен секс
Кажется жена мне изменяет
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Убить полковника Сандерса!
У меня страх перед насекомыми.