Российский университет транспорта проведет акцию "Клумба на колесах"
Как отметил проректор МИИТ Михаил Кленов, студенты вместе с
ректором Александром Климовым создадут клумбу-поезд. "Цветочный поезд
будет состоять из восьми вагончиков, символизирующих восемь институтов, которые
входят в состав университета, и будет расположен рядом с одним из корпусов
вуза", – рассказал Кленов.
На территории университета появятся фиалки, бегония, гвоздика, пеларгония. Помимо высадки цветов, будут покрашены бордюры и забор, проведена уборка территории вуза.
По словам Кленова, традиционные субботники пройдут 13 и 20 апреля, в них примут участие преподаватели и студенты университета - всего более тысячи человек. "Мы надеемся, что все присоединятся к акции "Клумба на колесах", которая украсит территорию ведущего транспортного вуза страны", – сказал Кленов.
Студентов в цветочной акции решили поддержать и столичные школьники. На территории университетской гимназии будет создан цветочный велосипед.
Поучаствовать в субботниках смогут все те, кто хочет видеть территорию университета чистой и ухоженной. Организаторы предоставят необходимые инструменты и инвентарь.
Российский университет транспорта – ведущий национальный транспортный вуз страны. Он является передовым межтранспортным и общетранспортным научно-образовательным центром, отметили в пресс-службе высшего учебного заведения.
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