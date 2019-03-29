Ректор: Российский университет транспорта должен быть цифровым

Российский университет транспорта, включая гимназию, должен быть цифровым. Об этом 22 марта на встрече с учениками гимназии при РУТ (МИИТ) заявил ректор вуза Александр Климов.



"Развитие образования сегодня предполагает использование самых современных информационных решений. Мы понимаем, что нам необходимо широкое внедрение цифровых технологий на всех уровнях образования", – отметил Александр Климов.

На встрече с ректором школьники представили свои проекты. Тематики работ были разнообразны, и ректор предложил обсудить их со студентами, аспирантами и преподавателями вуза.

"Всегда интересно, когда можно реализовать задуманное и посмотреть, что получилось", – отметил он.

На встрече было отмечено, что учащиеся гимназии стали призерами XI Всероссийского технологического фестиваля "PROFEST-2019".

"Школьники получили бронзовые медали на XI Фестивале "PROFEST", который проходил с 20 по 22 марта в Москве. Это площадка не только для соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательной программ: презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций", – поделилась успехами директор гимназии Оксана Мирушина.

По мнению учеников, каждый Фестиваль "PROFEST" – это яркое и незабываемое событие для участников.

Учащиеся подробно рассказали о том, как они готовятся к всероссийскому чемпионату профессионального мастерства WorldSkills Russia по направлениям: лазерные технологии, прототипирование, инженерный дизайн, веб-дизайн.

Директор Оксана Мирушина отметила, что ежегодно 15-20% выпускников награждаются золотыми медалями за успехи в обучении.

"Медалисты гимназии подтверждают своими результатами ЕГЭ уровень знаний и награждаются золотыми медалями Москвы. Все выпускники гимназии поступают в вузы, более половины в Российский университет транспорта", – добавила она.

В завершении встречи ректор Российского университета транспорта Александр Климов пожелал школьникам успехов в учебе и реализации новых интересных проектов.