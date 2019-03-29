Ректор: Российский университет транспорта должен быть цифровым
"Развитие образования сегодня предполагает использование самых современных информационных решений. Мы понимаем, что нам необходимо широкое внедрение цифровых технологий на всех уровнях образования", – отметил Александр Климов.
На встрече с ректором школьники представили свои проекты. Тематики работ были разнообразны, и ректор предложил обсудить их со студентами, аспирантами и преподавателями вуза.
"Всегда интересно, когда можно реализовать задуманное и посмотреть, что получилось", – отметил он.
На встрече было отмечено, что учащиеся гимназии стали призерами XI Всероссийского технологического фестиваля "PROFEST-2019".
"Школьники получили бронзовые медали на XI Фестивале "PROFEST", который проходил с 20 по 22 марта в Москве. Это площадка не только для соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательной программ: презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций", – поделилась успехами директор гимназии Оксана Мирушина.
По мнению учеников, каждый Фестиваль "PROFEST" – это яркое и незабываемое событие для участников.
Учащиеся подробно рассказали о том, как они готовятся к всероссийскому чемпионату профессионального мастерства WorldSkills Russia по направлениям: лазерные технологии, прототипирование, инженерный дизайн, веб-дизайн.
Директор Оксана Мирушина отметила, что ежегодно 15-20% выпускников награждаются золотыми медалями за успехи в обучении.
"Медалисты гимназии подтверждают своими результатами ЕГЭ уровень знаний и награждаются золотыми медалями Москвы. Все выпускники гимназии поступают в вузы, более половины в Российский университет транспорта", – добавила она.
В завершении встречи ректор Российского университета транспорта Александр Климов пожелал школьникам успехов в учебе и реализации новых интересных проектов.
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