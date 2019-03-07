Детородный орган погубил "алмазного миллиардера"

Операция по увеличению пениса стала фатальной для "алмазного миллиардера". Эхуд Ланиадо скончался от сердечного приступа.

Один из крупнейших игроков на мировом рынке бриллиантов 65-летний Эхуд Ланиадо скончался на операционном столе в элитной парижской клинике. Сердечный приступ случился в тот момент, когда в детородный орган вводилось вещество, которое должно было увеличить мужское достоинство миллиардера.

Как рассказал один из друзей предпринимателя, Ланиадо всегда помнил о своем невысоком росте и был крайне сосредоточен на внешности. Он любил проводить время за вином с моделями и знаменитостями в пригороде Бель-Эйр. Ему принадлежал самый дорогой пентхаус в Монако – недвижимость оценивалась в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Информацию о кончине "алмазного миллиардера" подтвердила британскому изданию The Sun компания Omega Diamonds, базирующаяся в Антверпене. "Мы с большой грустью подтверждаем, что наш основатель Эхуд Арье Ланиадо скончался", – сообщили в пресс-службе.

Миллиардера и торговца бриллиантами Эхуда Ланиадо считали одним из крупнейших международных экспертов по оценке необработанных алмазов. Он начал карьеру в возрасте 20 лет с торговли драгоценными камнями в Центрально-Африканской Республике. Позже основал компанию Omega Diamonds. В 2015 году Ланиадо продал самый дорогой в мире бриллиант "Голубая луна Жозефины" бизнесмену из Гонконга – за рекордные 48,5 миллиона долларов.