Пояс верности с гигантским бриллиантом вызвал переполох
Неожиданно для присутствующих на подиуме появилась манекенщица в экстравагантном наряде. Девушка была облачена в свитер цвета слоновой кости, теплые чулки в тон, розовые туфли и белые трусы.
Необычное исподнее заинтересовало не только ценителей моды, но и обывателей. К изделию была пришита атласная подушечка, к которой лентой привязали поддельное украшение в виде кольца с крупным бриллиантом.
Снимок с показа моментально обрел популярность в Сети. Теперь переполошенная интернет-общественность гадает, что именно демонстрирует девушка. Кто-то предположил, что это гульфик, другие отметили схожесть наряда с поясом верности.
Бренд Vaquera был основан в 2013 году в Нью-Йорке. На официальной странице марки говорится, что ее возникновение стало "реакцией на отсутствие разнообразия в сегодняшнем мире моды", сообщает The Cut.
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