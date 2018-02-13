Путину принесли алмазы

Глава компании "Алроса" Сергей Иванов принес на прием к президенту России Владимиру Путину два редчайших алмаза – розовый и желтый. Их добыли в 2017 году, пишет "Комсомольская правда".

"Это самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской и советской алмазодобычи", – пояснил руководитель "Алросы".