40 миллионов за 27 секунд: дерзкое ограбление попало на видео

Вечером 23 мая в ювелирный магазин в одном из торговых центров в Гонконге ворвались два налетчика. Угрожая продавцу ножом, они похитили алмаз, два ожерелья, несколько колец и браслет общей стоимостью порядка пяти миллионов гонконгских долларов, или 40 миллионов рублей.

На совершение преступления ушло всего 27 секунд, передает Пятый канал. Ведется поиск злоумышленников. Дерзкое ограбление зафиксировали камеры наблюдения.