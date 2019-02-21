Малыш Лагерфельда останется без наследства

После смерти Карла Лагерфельда многие задались вопросом, кому именно достанутся его баснословные богатства. Ходили слухи, что звезда моды оставила все нажитое своему любимцу. Меж тем, баловень, так нежно обожаемый кутюрье, по закону сам имущество.

По предварительным оценкам Карл Лагерфельд оставил после себя 200 миллионов долларов. Как сообщали ранее СМИ, модельер завещал свое состояние любимому малышу – кошечке Шупетт.



Еще при жизни кутюрье говорил в частной беседе, что ближе и роднее нет у него существа. Якобы питомец достоин всех этих денег.

Меж тем, пока завещание еще не обнародовано, в игру вступили заинтересованные лица. Тут же появилась информация, что животное ничего не может получить, так как само является имуществом. По французскому законодательству даже сама Шупетт вместе с серебряными мисочками, золотыми ошейниками и нарядами, инкрустированными бриллиантами, будет передана реальным наследникам.

Отметим, что в любом законе есть лазейка, которой Лагерфельд мог воспользоваться. Например, в завещание может быть назначен опекун, который будет распоряжаться миллионами в пользу кошечки. Доверенное лицо будет обязано отчитываться о расходах, чтобы исключить факт растраты. Об этом сообщает Telegram-канал Good morning, Karl.