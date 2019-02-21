Малыш Лагерфельда останется без наследства
По предварительным оценкам Карл Лагерфельд оставил после
себя 200 миллионов долларов. Как сообщали ранее СМИ, модельер
завещал свое состояние любимому малышу – кошечке Шупетт.
Еще при жизни кутюрье говорил в частной беседе, что ближе и роднее нет у него существа. Якобы питомец достоин всех этих денег.
Меж тем, пока завещание еще не обнародовано, в игру вступили заинтересованные лица. Тут же появилась информация, что животное ничего не может получить, так как само является имуществом. По французскому законодательству даже сама Шупетт вместе с серебряными мисочками, золотыми ошейниками и нарядами, инкрустированными бриллиантами, будет передана реальным наследникам.
Отметим, что в любом законе есть лазейка, которой Лагерфельд мог воспользоваться. Например, в завещание может быть назначен опекун, который будет распоряжаться миллионами в пользу кошечки. Доверенное лицо будет обязано отчитываться о расходах, чтобы исключить факт растраты. Об этом сообщает Telegram-канал Good morning, Karl.
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