В Испании скончалась самая грустная в мире слониха

Известная во всем мире слониха Флавия, с детства проживающая в зоопарке испанского городка Кордова, скончалась в возрасте 47 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на испанские СМИ.
Отмечается, что животное с детства страдало тяжелой формой депрессии, за что и получило прозвище самой грустной слонихи в мире. В администрации парка рассказали, что за две недели до кончины Флавия стала отказываться от еды и худеть буквально на глазах. В конце концов она просто рухнула от бессилия, и ветеринарам пришлось ее усыпить.
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