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Общество

Законопроект о цифровых правах прошел второе чтение в Думе

Фото: www.globallookpress.com
Нижняя палата на пленарном заседании во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс о цифровых правах. Авторами законопроекта стала группа парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. 
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Принятые поправки в законодательство формируют основу для развития цифровой экономики, отметил председатель нижней палаты. "Это новая сфера для нашего права, потому для нас важно закрепить базовые понятия", – сказал Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Законопроект вводит в Гражданский кодекс понятие "цифровые права". Это особые обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются правилами информационной системы, отвечающей требованиям закона.

Документ  совершенствует правила законодательства о форме сделок, включая договоры. В соответствии с  проектом закона, к простой письменной форме сделки приравнивается выражение лицом воли при помощи электронных средств.

Также законопроект регулирует смарт-контракты - "самоисполняемые" сделки. Вводится правило, что выполнение произведет сама информационная система.

Вячеслав Володин напомнил, что приоритетное развитие цифровой экономики обозначено в послании президента Федеральному собранию. Он отметил, что новые технологии активно внедряются в жизнь, но вопросы юридической защиты оставались неурегулированными.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

"После принятия закона граждане и юрлица получат дополнительные гарантии, позволяющие более активно участвовать в развитии экономики будущего", – сказал председатель нижней палаты.

Напомним, законодательное обеспечение развития цифровой экономики – один из приоритетов весенней сессии Госдумы. Помимо цифровых прав, речь идет о краудфандинге, финансовых активах и других важных вопросах. "В весеннюю сессию мы обеспечим принятие целого блока законопроектов по данному вопросу", – заключил Володин. 

Автор: Иван Прошкин5 марта 2019, 13:23

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