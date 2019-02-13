Володин выступил за налог для Google и Facebook
Вопрос о необходимости введения налога, в том числе для Google и Facebook, первым поднял словацкий парламентарий. Вячеслав Володин согласился, что развитие цифровых технологий требует регулирования законодательства. Спикер Госдумы заметил, что эту непростую тему уже несколько лет изучают и во французском парламенте.
"Обсуждение этого вопроса носит крайне актуальный характер", – подчеркнул Володин.
Данко сообщил, что обсуждал эту тему с главой австрийского парламента Вольфгангом Соботкой и намерен поднять ее на грядущей встрече председателей парламентов Европы.
Володин пообещал поддержку российских законодателей и отметил, что депутаты Госдумы также готовы принять участие в обсуждении. "Чтобы наша позиция также была услышана", – сказал председатель нижней палаты.
По его словам, речь идет не только о налоговой политике, но и о целом спектре задач, которые необходимо решать с совершенствованием цифровых технологий. Володин отметил, что регулирования требуют вопросы кибербезопасности, хранения и защиты данных пользователей Сети.
"Каждая страна должна уделять этому внимание, но так как базы данных находятся вне наших стран, это не может не беспокоить нас", – пояснил законодатель.
Спикер Госдумы не исключил, что эти темы будут обсуждаться в рамках очередного совещания спикеров парламентов стран Евразии. Данко подчеркнул, что планирует участвовать в мероприятии.
Он рассказал о планах организовать совещание в Братиславе в 2020 году. Данко также пригласил российских законодателей посетить Словакию с официальным визитом в мае-июне текущего года. Вячеслав Володин принял приглашение и пообещал направить "группу дружбы" в Братиславу. Он призвал подумать над новыми форматами сотрудничества парламентов двух стран.
Глава Национального совета Словакии выразил надежду, что следующая беседа с Вячеславом Володиным будет еще более продолжительной. Встреча двух спикеров запланирована на июнь, она пройдет в рамках международного форума "Развитие парламентаризма".
Напомним, ранее председатель нижней палаты поручил думскому комитету по безопасности пригласить представителя Google на Охотный Ряд для обсуждения нарушений российской Конституции. Причиной стало отражение Крыма на картах, разработанных корпорацией, как украинской территории.
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