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Общество

Как политтехнологи США организовывали беспорядки на Мадагаскаре

Журналисты ФАН продолжают вести свое независимое расследование о вмешательстве США в выборы на Мадагаскаре. В конце 2018 года американцы пытались повлиять на исход выборного процесса и поддерживали выгодного им кандидата Марка Равалуманану. Реализовать его у США так и не получилось, но маленькую "мадагаскарскую весну" они там все-таки устроили.
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Президентские выборы на Мадагаскаре прошли 19 декабря 2018 года. Американцы начали готовиться к ним задолго до этой даты. 21 апреля в центре столицы острова Антананариву прошли массовые беспорядки, которые унесли жизни нескольких мирных граждан.

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Вначале мероприятие позиционировалось как мирный митинг в поддержку оппозиции. В нем участвовали даже женщины и дети. Но затем все переросло в агрессивные столкновения с полицейскими. Провокаторы среди демонстрантов поджигали машины и кидались камнями. Они избивали даже друг друга, поэтому пострадали и присутствующие там женщины с детьми.

После СМИ пытались охарактеризовать происходящее как народный протест из-за недемократичной политики правительства. На деле это была спланированная провокация, оплаченная Соединенными Штатами.

Одним из доказательств является фотография. На ней изображено, как белый человек передает малагасийцу пачку денег рядом с проспектом Независимости в Антананариву. Житель Мадагаскара пересчитывает сумму прямо на улице в присутствии спонсора. Журналистам ФАН удалось поговорить с автором фото.

По его словам, через несколько дней после того, как были переданы деньги, в столице Мадагаскара начались беспорядки. Мужчина отмечает жестокость отдельных молодчиков: "Было видно, что им нужна была кровь. Начались столкновения, все было в дыму от гранат и горящих машин".

Собеседник ФАН отмечает, что в толпе протестующих было много нанятых провокаторов. Они специально начинали конфликтовать с полицейскими: оскорбляли их и кидались камнями.

Мужчина уверен в желании США надавить на действующего президента для того, чтобы продвинуть своего кандидата Марка Равалуманана. С 2002 по 2009 годы он уже был главой Мадагаскара и, по словам автора фото, местные жители считают его правление "временем ада".

По словам источника, Равалуманана не делал ничего во благо народа. Лишь отдавал земли острова иностранцам и поднимал стоимость продуктов.

В событиях одного только 21 апреля очень много странного. Подробнее о вмешательстве в выборы читайте в материале ФАН.

Автор: Федор Лопырев25 марта 2019, 21:53

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