Центральная Африка стала настоящим плацдармом для преступлений миротворцев. Прикрываясь благой миссией ООН, они насилуют и убивают людей, торгуют оружием и остаются почти безнаказанными.

В регионе с 2012 года идет затяжная война из-за того, что старое правительство не выполнило положений мирного соглашения. Из повстанческих отрядов создалась группировка "Селека", поддерживаемая французами. Боевики за короткий промежуток времени захватили столицу.

При этом ООН решила вмешаться в ситуацию, и отправила в жаркий регион миротворческую миссию MINUSCA, собранную из военнослужащих стран, входящих в Африканский союз. Но вместо того, чтобы защищать местных жителей, они организовали в ЦАР преступную деятельность, пишет "Федеральное агентство новостей".

По понятным причинам африканское население крайне негативно воспринимает присутствие чужаков. Видимо, почуяв свое привилегированное положение, "синие каски" начали открыто торговать оружием и совершать другие, более ужасающие преступления.

Подобных случаев в Центральноафриканской Республике становится все больше, и местная молодежь разумно возмущается происходящим.

В связи с многочисленными нарушениями, в прошлом году из миссии ООН в ЦАР обратно домой возвратились не менее 450 "синих касок". Однако это только малая часть вопиющих случаев преступности, которые удалось раскрыть. Большинство из них так и остается незамеченными, ведь продажа оружия в ЦАР – один из самых прибыльных бизнесов. Бойцы MINUSCA могут опустошать оружейные склады в огромных количествах, пользуясь своим миротворческим превосходством. Застать их с поличным становится трудно из-за того, что миротворцы пользуются тем же оружием, что и местные, закупая его у китайцев.





Для "синих касок" ЦАР – это свободная территория для преступного разгула еще по одной причине. Согласно конвенции ООН, их могут судить только на родине, поэтому мини-расследования проводятся на месте. В результате миротворцы получают максимум условные сроки.

Однако торговля оружием – один из наименьших грехов бойцов MINUSCA. В ЦАР они почувствовали себя настоящими хозяевами, которым можно все. Поэтому в регионе не редки случаи, когда "синие каски" насилуют местных жителей, причем их не смущает ни пол, ни возраст жертв.

Только подвергшихся огласке случаев изнасилований за прошедший год было более сотни, но ситуация на самом деле гораздо страшнее. Несмотря на то, что от MINUSCA потребовали прекратить сексуальную эксплуатацию местных жителей, проблемы это не исправило. Видимо, представители ООН были не особо заинтересованы в решении этой проблемы.

Вседозволенность развязала руки "синим каскам" настолько, что те принялись за убийства. Только в прошлом году официально было зафиксировано несколько подобных случаев, причем на сторону миротворцев встал пресс-секретарь MINUSCA Владимир Монтейро. По его словам, военным пришлось обороняться в ответ на огонь противника. Вот только в роли "нападающих" оказались простые местные жители.

По мнению некоторых экспертов, таким образом, ООН пытается нагнетать обстановку в ЦАР, а не помогать справляться с гражданской войной. И, несмотря на заявления представителей ООН о "невмешательстве и добрососедстве", факты говорят об обратном.

Вызывает опасение и то, что большую часть контингента миротворцев составляют африканцы из соседних государств, а они воспользовались свободой и устраивают беспредел на вверенной им территории. Далеко не каждый желает пополнить ряды "синих касок", несмотря на заявления Генсека ООН, пожелавшего отправить в ЦАР подкрепление. Из обещанных 900 человек на место приехали лишь 400. Очевидно, это связано с массовой высылкой миротворцев-преступников.

Произвол бойцов MINUSCA доходит до предельной наглости – сотрудничества с местными бандитами. Из этого можно сделать вывод, что миротворцы не приносят пользы африканцам, а только вносят в их жизнь хаос, разрушение и смерть.