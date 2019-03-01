Россияне затравили осрамившуюся Скабееву

0
"Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Пятница 1 марта
Лента новостей
21:51
В Удмуртии в результате ДТП пострадал ребенок
21:35
Прилучный и Муцениеце сбежали из страны
20:57
В Казани неизвестные расстреляли местных собак
20:39
Житель Верхней Пышмы выбросил щенка из окна
20:37
Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями "бесполого" ребенка
20:19
"Колька напился": странные танцы Баскова попали на видео
19:52
Совет на выходные
19:47
Под Тюменью собаки "сдали" полицейским собственного хозяина
19:33
Елизавета II с огромным синяком вышла в свет
19:15
Молодая омичка насмерть сбила пешехода
18:52
Жена Аршавина рискует остаться без дочери
18:36
В страшном ДТП под Нижним Новгородом пострадали 8 человек
18:21
"Столько неадеквата существует": Фадеев высказался о скандале с экс-солисткой Serebro
18:04
Как "Единая Россия" помогает автомобилистам
18:01
Чехова пережила жуткий стресс из-за маленького сына
17:41
"Он в постели такое животное": Бузова о сексе с участником шоу "Дом-2"
17:39
Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
17:17
Момент истины: в Европе объявлено о суде над кровавым Порошенко
17:16
Заговорившего о дружбе с Россией Зеленского поставили на место
17:10
Семья из Подмосковья заблудилась в горах
16:57
Володин осудил вмешательство США в дела Венесуэлы
16:52
Россиянкам предложили перенять американские стандарты красоты
16:38
Любовница Тимати оправдалась за округлившийся живот
16:13
Оплеванная завистницами Водонаева борется с лишним весом
16:00
Рапунцель из шоу "Дом-2" оставила грудную дочь "бомжевать"
15:58
"Ангельская дива": хрупкая Брежнева в халате привела в восторг
15:51
Нытик Лукашенко снова заговорил об объединении с Россией
15:34
Ани Лорак оказалась на грани жизни и смерти
15:30
"Убийца и вор": названо имя следующего президента Украины
15:24
Смерть ребенка в больнице под Калининградом обернулась серьезными последствиями
15:03
Петросян нанес решительный удар по Степаненко
14:59
Глюк'Ozа хлопнула дверью перед носом ревнивого мужа
14:45
Бородина умерла от рака
14:23
Истеричный Лукашенко набросился с претензиями на Путина
14:14
Муж отвлекся от стареющей Заворотнюк на чужие прелести
14:14
Найден способ предотвратить рак
14:04
"Я одержима": звезда "Игры престолов" рассказала об отношениях с коллегой
13:39
Смертельная авария на Кутузовском проспекте попала на видео
13:35
47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой
13:31
Порошенко отправляют на пожизненное
13:19
Подозреваемые в стрельбе у школы в Нижнем Новгороде задержаны
13:14
Двух голодных медвежат нашли на заброшенной заправке в Дагестане
13:01
Пакистан попросил Россию вмешаться в конфликт с Индией
12:52
Жилстройбанк лишился лицензии
12:48
Роскошная Нетребко произвела фурор на Венском балу
12:48
На борту летевшего в Махачкалу лайнера умерла женщина
12:34
Ургант устроил похороны в эфире Первого канала
12:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 марта 2019 года
12:16
В Югре задержали трех террористов
12:16
Нагрубивший Путину Лукашенко объявил об уходе
12:07
"Полнеющий и отталкивающий": Шифрин пришел в ужас от своего тела
12:05
В Хабаровске детей с проездными выгнали из автобуса на мороз
12:01
В Нижнем Новгороде возле школы устроили стрельбу
11:58
"Вот так бывает, когда слишком долго молчишь": Кабаева оправдалась за срыв
11:57
В Сеть попало видео воздушного боя между Пакистаном и Индией
11:50
Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
11:35
Один из богатейших людей мира заболел раком
11:29
Сестра раскрыла правду о бессердечной Маркл
11:21
В США умер известный музыкант русского происхождения
11:16
Житель Кургана разбился насмерть при чистке снега
11:05
Слетевшему с катушек Порошенко влепили звонкую пощечину
11:04
В Барнауле загорелся топливный резервуар (видео)
11:00
Concord Orchestra: такого рока вы еще не слышали
10:59
"13 лет его спасала": известная актриса рассказала об уходе от мужа-алкоголика
10:44
Рианна возбудила народ пышными формами
10:39
На востоке Москвы мусоровоз задавил пенсионерку
10:29
Расфуфыренный Киркоров оконфузился на гастролях
10:13
"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством
10:07
Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина
09:53
Водитель снял на видео смертельное ДТП с сотрудником полиции
09:44
Обледеневшую Андрееву отогрели у костра
09:38
Кейт Миддлтон ушла в отрыв в ирландском пабе (видео)
09:31
Жена озвучила неутешительный диагноз Кержакова
09:14
"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом
09:13
Главные события Москвы
09:04
Неадекватный Порошенко оттаскал украинца за нос
08:41
В Башкирии после аварии перевернулся микроавтобус
08:30
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
08:08
В Москве в жуткой аварии погиб сотрудник полиции (видео)
07:48
В Москве такси врезалось в столб
07:44
Звезду популярного сериала доставили в больницу с инсультом
07:31
В метро Москвы произошел сбой
07:30
"Все разваливается": недовольные россияне проговорились про Крымский мост
06:24
Обласканная Милявская кричала что есть мочи в компании молодых красавцев
03:11
Гороскоп на март 2019 года
00:26
Вскрылась связь Лазарева с украинской певицей Maruv
23:14
"Все глаза, наверное, выплакала": Асмус намекнула на проблемы с Харламовым
22:00
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
21:57
Прикованный к коляске Билан расхохотался от бессилия
21:40
"Близость у нас чаще двух раз в месяц": интимные откровения мужа звезды "Голоса"
21:40
Фотографа-убийцу спасли от изнасилования
21:24
Страшная и высохшая: злую от недоедания Водонаеву заплевали обиженные пышки
21:21
Рассерженная Бородина врезала обнаглевшей подписчице
20:55
Ученые предсказали исчезновение облаков
20:45
В Кремле ответили на дерзкие требования к Путину
20:37
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
20:34
Мстительный Шнуров публично унизил бывшую жену
20:28
Пенсионерка в Омске взяла кредит на снятие порчи
19:56
Озабоченная Лолита в ночной рубашке шокировала россиян
19:36
Мужчина в Казани изрезал собутыльников и набросился на полицейского
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
Миллионерша Пугачева после скандала с юбилеем снизошла до простого народа
Счастливый Виторган объявил о рождении дочери
Убийства и насилие: сделано шокирующее заявление о прошлом Зеленского
Старушка-жена Солнцева разбушевалась в ресторане
Общество

Россияне затравили осрамившуюся Скабееву

Ольга Скабеева. Скриншот: YouTube-канал передачи "60 минут"
Ведущая ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1" продемонстрировала незнание отечественной классики. По ошибке Ольга Скабеева приписала авторство романа "Молодая гвардия" Михаилу Булгакову.
прочитано 439 раз

Досадный инцидент произошел в вечернем эфире программы 28 февраля, запись которого опубликована на YouTube. В передаче обсуждали законопроект, утверждающий украинский язык в качестве государственного на территории Незалежной.

ПО ТЕМЕ

"Выше Порошенко": Скабеева похвасталась популярностью на Украине

Постановка с актерами: одурачившую народ Скабееву разнесли вдребезги

Ольга Скабеева заявила, что в таком случае местные драматурги могут перевести тексты известных театральных постановок. "Наверное, "Молодая гвардия" Булгакова или "Вишневый сад" Чехова теперь будут смотреться весело и забавно", – заявила телеведущая.

Пользователи Twitter уличили Скабееву в невежестве. Они высмеяли журналистку, оставив массу желчных комментариев. "А вы знали, что роман "Молодая гвардия" написал Булгаков?" — написала одна из них. Россияне отметили, что, судя по всему, речь шла о пьесе Булгакова "Белая гвардия". "Но я думаю, она все равно не разбирается", "Уровень ее развития давно известен", — высказались критики.

Напомним, роман "Молодая гвардия" написал Александр Фадеева. Это произведение о юных партизанах из города Краснодон. "Белая гвардия" — произведение Михаила Булгакова о Гражданской войне. Действие обоих произведений происходит на территории Украины.

Автор: Валерия Нарская1 марта 2019, 21:47

комментарии

Политика

Между Западом и Россией: интриган Лукашенко ведет двойную игру
Момент истины: в Европе объявлено о суде над кровавым Порошенко
Заговорившего о дружбе с Россией Зеленского поставили на место
Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина

Шоу-бизнес

Анфиса Чехова отправилась в отпуск с известным телеведущим
Прилучный и Муцениеце сбежали из страны
Рыдающий эгоист Топалов остался без жены и ребенка
Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями "бесполого" ребенка

Проишествия

Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Взрыв у стен Кремля скрывали целые сутки
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом

Новое фото Примадонны не обрадовало фанатов
Шоу-бизнес

Счастливый Виторган объявил о рождении дочери

Артист поделился радостной новостью
Шоу-бизнес

Петросян нанес решительный удар по Степаненко

Состоялось очередное судебное слушание по разделу имущества юмористов
Политика

Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина

Комик начал дерзить

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на март 2019 года
Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана
Больная Федосеева-Шукшина спасается бегством

Фоторепортажи

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой
Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова
Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой
Известная модель предсказала свою смерть

Спорт

Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
Медведеву назвали виновной в провале Туктамышевой
Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой

Регионы

Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru