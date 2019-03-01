Россияне затравили осрамившуюся Скабееву
Досадный инцидент произошел в вечернем эфире программы 28 февраля, запись которого опубликована на YouTube. В передаче обсуждали законопроект, утверждающий украинский язык в качестве государственного на территории Незалежной.
Ольга Скабеева заявила, что в таком случае местные драматурги могут перевести тексты известных театральных постановок. "Наверное, "Молодая гвардия" Булгакова или "Вишневый сад" Чехова теперь будут смотреться весело и забавно", – заявила телеведущая.
Пользователи Twitter уличили Скабееву в невежестве. Они высмеяли журналистку, оставив массу желчных комментариев. "А вы знали, что роман "Молодая гвардия" написал Булгаков?" — написала одна из них. Россияне отметили, что, судя по всему, речь шла о пьесе Булгакова "Белая гвардия". "Но я думаю, она все равно не разбирается", "Уровень ее развития давно известен", — высказались критики.
Согласна, скорее всего они ни то ни другое не читали— Котик (@yakioli) 1 марта 2019 г.
Напомним, роман "Молодая гвардия" написал Александр Фадеева. Это произведение о юных партизанах из города Краснодон. "Белая гвардия" — произведение Михаила Булгакова о Гражданской войне. Действие обоих произведений происходит на территории Украины.
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