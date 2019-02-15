"Выше Порошенко": Скабеева похвасталась популярностью на Украине

Популярность Ольги Скабеевой на Украине резко выросла. Это заметила сама ведущая программы "60 минут". В подтверждение она привела данные сервисов, отражающих цитируемость новостей в соцсетях.

Первым в топе новостей на Украине за прошедшие сутки стало известие о том, что Ольга Скабеева попала в страшное ДТП. "Популярность – это когда фейк об аварии с твоим участием в топе украинских соцсетей за сутки", – написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Телеведущая продолжила тему на своем YouTube-канале под названием "#СеемДобро". Она прочла заголовок новости в сервисе, отражающем самое читаемое за сутки в украинских соцсетях.

"Кремлевская пропагандистка Скабеева разбилась в жутком ДТП. Путину будет ее не хватать", – озвучила заголовок Ольга. Журналистка добавила, что никто не разбился, а те, кто вбрасывает такие фейки, – злодеи и сумасшедшие. В то же время, по ее словам, на идиотов обижаться нельзя.

Скабеева пожалела, что не сможет в полной мере воспользоваться своей популярностью – регистрация кандидатов в президенты Украины, завершилась. "Если бы она не закончилась, думаю, можно было каким-то образом мне поучаствовать. Может быть, у меня были бы шансы", – сказала ведущая.

По словам Скабеевой, она приблизительно знает, как стабилизировать ситуацию на Украине, и с удовольствием попробовала бы это сделать. В заключение она указала, что новости о кандидатах на украинское президентское кресло, шоумене Владимире Зеленском и действующем главе государства Петре Порошенко, намного ниже фейков о ДТП с ее участием.