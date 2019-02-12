Постановка с актерами: одурачившую народ Скабееву разнесли вдребезги
Вместо зрителей на шоу Ольги Скабеевой "60 минут" сидят актеры. Борису Райтшустеру на это открыл глаза другой приглашенный участник декабрьской программы – одесский режиссер Иосиф Райхельгауз. А Евгений Попов даже не стал этого отрицать, заявил немецкий журналист.
По словам Райтшустера, его удивило, что зрители в студии не откликнулись на вопрос украинского депутата о родственниках на Украине. Однако коллега из Одессы поспешил объяснить немцу, что это вовсе не "нормальная публика", а нанятые Скабеевой актеры.
"Подхожу к Попову и спрашиваю: "Женя, это правда, что у вас в студии сидят актеры?" А он отвечает: "Только не надо рассказывать мне сказки, что у вас такого нет!" То есть он уверен, что телешоу везде так устроены, как в России. Выходит, что соведущий программы и супруг Скабеевой верит в собственную пропаганду", – отметил в своем украинском блоге журналист из Германии.
Возмутило Райтшустера и то, что, по его мнению, информация преподносится так, будто Украина готовится напасть на Россию. "Эфир начали с информации, что Украина вот-вот объявит войну России. И у меня, образованного немца, складывалось ощущение, что чуть ли не вот-вот начинается война. Выяснилось, это какой-то один украинский депутат заявил, что нужно объявить войну России", – рассказал журналист.
По словам Райтшустера, он в открытую заявил на программе, что именно Россия напала на Украину, "нарушив разные договоры, которые сама же и подписала". Как заявил журналист, правда выводит Скабееву из себя, потому что "пропагандистская работа" усложняется, пишет "Обозреватель". Приглашенный эксперт из Германии был на ток-шоу Ольги Скабеевой в декабре, но заявить о своем "открытии" решил лишь теперь.
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