Постановка с актерами: одурачившую народ Скабееву разнесли вдребезги

Немецкого журналиста Бориса Райтшустера больше не приглашают на российское телевидение. Эксперт из Германии уверен, что знает причину: по его словам, в декабре на ток-шоу "60 минут" он раскрыл обман ведущих Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

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