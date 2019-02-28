Адвокат раскрыл интимные тайны Трампа
Раскаявшийся адвокат рассказал много интересного. Майкл Коэн признал, что ему не только приходилось платить за молчание звезде порнофильмов, с которой встречался Трамп – но и лгать в глаза первой леди, прикрывая похождения своего патрона.
"Трамп – мошенник... Я очень сожалею, что лгал первой леди. Она – добрый и хороший человек, я очень ее уважаю", – заявил Коэн.
Ранее суд отклонил иск звезды фильмов для взрослых Стефани Клиффорд против экс-адвоката нынешнего президента США. Порноактриса пыталась доказать, что Коэн ее оклеветал своими заявлениями о ее связи с Трампом и о том, что он платил актрисе за молчание. Однако убедить судей Стефани не удалось, напоминает ТАСС.
В Палате представителей Коэна также допросили о якобы существующей видеозаписи, на которой снято, как Трамп ударил свою жену в лифте. Юрист такого ролика, по его словам, никогда не видел. "Я не верю, что мистер Трамп когда-либо ударил бы миссис Трамп, я не верю в это", – сказал Коэн. Он убежден, что американский лидер не способен на такой поступок.
Майкл Коэн в конце прошлого года был приговорен к трем годам тюремного заключения. Его обвинили, в частности, в уклонении от уплаты налогов и нарушении правил финансирования предвыборной кампании. Последнее, по мнению судей, выразилось в нецелевом использовании средств, собранных республиканцами на предвыборную борьбу Трампа. Часть денег выплатили за молчание
экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал. Они утверждали, что Трамп в прошлом имел с ними интимную связь.
Актриса расставила все точки над i
Это будет дань уважения королеве
Фанаты ужаснулись, увидев новый ролик телеведущей
Леся Никитюк удивила поклонников откровенным нарядом