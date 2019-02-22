Безумный Трамп подвел мир к опасной черте

Дональд Трамп все-таки решился свергнуть режим Николаса Мадуро. На границе Венесуэлы готовится провокация, которая может дорого обойтись самим Штатам, их союзникам в регионе, а возможно, и всему миру.

События в Венесуэле развиваются по классическому сценарию оранжевых революций. Сколько стран в результате вмешательства США пострадали от них, хорошо известно. К примеру, после прихода американцев Ирак и Ливия до сих пор не могут придти в себя. Сейчас на очереди – Венесуэла.

В январе 2019 года там начались массовые акции протеста противников президента Николаса Мадуро. Очевидно, что они были организованы не без помощи Вашингтона. На фоне народного недовольства 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Буквально через час в этой должности его признал президент США Дональд Трамп. Ему, как обычно подпела Европа – президент Франции даже выдвинул ультиматум законно избранному президенту и, по сути, приказал ему уйти в отставку.

Выждав месяц, Штаты решили добить режим Мадуро и происходящие на границе Венесуэлы события говорят о том, что эта страна станет следующей жертвой в череде организованных Вашингтоном революций. 22 февраля стало известно, что США намереваются доставить оппозиционным силам Венесуэлы партию вооружения под видом гуманитарного конвоя. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.





"Речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов", – приводит НСН слова Захаровой. Кроме того, американцы отправят в Венесуэлу переносные зенитно-ракетные комплексы, боеприпасы к стрелковому и артиллерийскому вооружению.

При этом США ведут себя очень хитро: оружие они решили закупить в одной из стран Восточной Европы, сняв с себя все подозрения в помощи мятежникам. На их сторону уже перешла часть военной элиты страны.

Но, как известно, на воре и шапка горит: один из американских генералов публично обратился к властям Венесуэлы уйти в отставку, иначе это придется сделать под дулами автоматов.





К слову сказать, это вовсе не фигура речи. Президент Венесуэлы Николас Мадуро недавно заявил, что американский лидер отдал приказ убить его. "Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность", – сказал Мадуро.

Президент напомнил, что является законно избранным главой государства, за которого проголосовало на выборах 68% избирателей. "Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа", – отметил он. Но, похоже, Дональду Трампу наплевать на эти заявления венесуэльского лидера. На завтра, 23 февраля уже намечено так называемое гуманитарное вторжение на территорию Венесуэлы.





Стоит отметить, что организованный США майдан в Венесуэле угрожает и национальным интересам России. Москва вложила в экономику этой латиноамериканской страны миллионы долларов, и теперь возврат инвестиций поставлен под угрозу действиями оппозиции, получающей поддержу из Вашингтона.

Не стоит забывать и то, что незадолго до начала массовых волнений в Венесуэле Москва продемонстрировала степень своей поддержки Николаса Мадуро. В декабре 2018 года в Каракас совершила полет группа российских стратегических бомбардировщиков. Так что Дональду Трампу есть над чем подумать, прежде чем принимать окончательное решение о свержении законно избранного президента Венесуэлы.