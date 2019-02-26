Бедолагу Трампа заштормило после прилета в Ханой
Американский лидер прибыл в Ханой, чтобы провести двусторонний саммит с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, Дональд Трамп нерешительно ступает на вьетнамскую землю.
"Укачало в дороге", – предположили комментаторы, отметив, что Трампа явно зашатало по прибытии в Ханой. Пользователи Сети обратили внимание на то, как Дональд Трамп с трудом передвигает ноги и крепко держится за перила, сообщает "Царьград".
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