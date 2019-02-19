Телеведущий Уткин сдал Крым Украине

Знаменитый спортивный комментатор допустил казус в своей передаче "Футбольный клуб". Василий Уткин использовался карту Европы, на которой Крым изображен украинским.

Иллюстрация появилась во время слов Уткина о новых центрфорвардах из восточной Европы. Таким образом ведущий снова "передал" полуостров Украине.

Каверзный инцидент уже заметили издания Незалежной. Ранее Василий Уткин опубликовал в своем Twitter-аккаунта записи на украинском языке.

"Футбольный клуб" – авторская еженедельная программа Василия Уткина о футболе, ранее выходившая на каналах "НТВ", "НТВ-Плюс Спорт" и "НТВ-Плюс Футбол". В июне 2018 года "Футбольный Клуб" был возрожден как интернет-проект на авторском канале Уткина в YouTube.

Напомним, что Василия Уткина уволили с Первого канала через четыре дня после старта Чемпионата мира – 2018 по футболу, который он комментировал. Позже журналист поделился подробностями своего внезапного исчезновения из эфира.

Как писали "Дни.ру", Уткин уверен, что руководству телеканала "был звоночек". "Каким-то людям не понравилось, что я работаю на Первом канале. Ну и сделали так, чтобы я там не работал", – рассказал он. Журналист признался, что был опечален. Отметим, в коридорах спортивной редакции Первого канала говорили, будто тренер российской сборной Станислав Черчесов был очень возмущен тем, что Уткин критикует в эфире методику его работы с командой и тактические приемы.